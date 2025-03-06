Он считает, что военная подготовка должна начинаться с 7 класса школы, чтобы были готовы все.

Должно быть так, чтобы украинцы, не имеющие военно-учетный документ, не смогли ни купить телефон, ни машину, ни даже открыть карту, считает командир 429-й отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. По его словам в интервью "РБК-Украина", если "доживет до завершения боевых действий", он сделает все, чтобы вывести на законодательный уровень военную подготовку для всех украинцев.

Более того, Федоренко считает, что она должна начинаться еще со школы.

"Каждый должен иметь подготовку с 7 класса и по 25 лет - а это почти 10 лет. Этот человек будет высокоэффективен на поле боя, если так сложатся обстоятельства, что ему придется воевать. Поверьте, если мы за 10 лет будем готовы к битве - они никогда не полезут военным путем", - подчеркнул военный.

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Другие новости о военной подготовке украинцев

Ранее УНИАН сообщал, что в рекрутинговом центре рассказали об отборе на тыловые должности. Сообщается, что в армии есть запрос как на операторов БПЛА, специалистов по радиоэлектронной борьбе, так и на другие должности, среди которых - электромеханики, повара, водители, водители-электрики, электромеханики и тому подобное.

Кроме того, в Силах теробороны развенчали "страхи" о подготовке к службе в армии. Замначальника 4 центра рекрутинга СОУ ВСУ Игорь Швайка также объяснил, что такое "пробная неделя".

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