Обязательным условием для оформления паспортов для мужчин из Украины 18-60 лет за границей остается наличие военно-учетных документов.

Украинские мужчины в возрасте 18-60 лет, которые находятся за границей и которые подали документы до 25 апреля 2024 года, смогут со следующей недели получить паспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он отметил, что во исполнение задания президента правительство урегулировало вопрос выдачи паспортов украинцам, которые находятся за рубежом.

"Граждане Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, которые подали документы до 25 апреля 2024 года в ГП "Документ", смогут со следующей недели получить изготовленные паспорта. Соответствующие сообщения с указанием даты, времени и места прибытия будут присылать в порядке очередности подачи документов", - сообщил Клименко.

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Чиновник добавил, что нужно было время для нормирования процесса восстановления выдачи документов, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством Украины.

Министр также напомнил, что на сегодня обязательным условием для оформления и получения паспортов гражданами Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, которые находятся за рубежом, остается наличие военно-учетных документов.

Проблема с выдачей паспортов украинским мужчинам за рубежом: что известно

Как сообщал УНИАН, согласно закону о мобилизации, украинским мужчинам за рубежом ограничиваются консульские услуги, если военнообязанный не станет на учет. Без военно-учетного документа нельзя будет получить украинский или заграничный паспорт, а также устроиться на работу.

В январе заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук по итогам встречи главы государства с украинской общиной в Варшаве заявила, что президент Украины Владимир Зеленский решил вопрос выдачи паспортов украинцам за рубежом.

В частности, по ее словам, среди различных тем обсуждались вопросы выдачи паспортов ГП "Документ", поскольку только в Польше речь идет о более 80 тыс. граждан, которые давно ждут свои документы.

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