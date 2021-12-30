Постепенно все важные для украинцев документы будут доступны в "Дие".

Правительство одобрило постановления, которые дают возможность использовать электронные документы - электронные водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт) и студенческий билет в приложении "Дия" наравне с бумажными.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации на сайте Кабмина.

"Водительские права, техпаспорт и студенческий в "Діе" теперь принимаются наравне с бумажными. Мы сделали первый большой шаг к внедрению электронных документов в Украине в августе, когда запустили цифровые паспорта. Теперь благодаря принятому закону о режиме paperless в Украине появилось понятие электронных документов. И это позволяет нам гораздо быстрее оцифровывать документы. Постепенно все важные для украинцев документы будут доступны в "Дие", - отметил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он также отметил, что с 2019 года эти документы были действительны лишь в рамках экспериментальных проектов, которые успешно себя зарекомендовали. За это время сформировали 751 тысячу е-студенческих. А также 4,4 млн водительских удостоверений и 4,2 млн свидетельств о регистрации транспортных средств.

Постановления вступают в силу с момента публикации.

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