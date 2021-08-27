Продавцы предлагают напитки и еду по высоким ценам, однако не беспокоятся об экологии и оставляют мусор прямо на горе.

Отдых в Карпатах - мечта многих украинцев. Однако восхождение на Говерлу не всегда может оставить только приятные впечатления. Туристы пожаловались на стихийный рынок и грязь, которая образовалась на вершине горы. Люди устроили на Говерле магазин, однако цены там по-настоящему заоблачные.

Один из туристов показал в Facebook как выглядит стихийная торговля на Говерле.

Грязь, куча бутылок и мусор - все это "украшает" вершину горы. Продавцы наживаются на туристах и предлагают 0,5 литров обычной питьевой воды аж за 100 гривень, однако совсем не беспокоятся о чистоте окружающей среды.

Украинцы озадачены стихийным рынком и жалуются на мусор. Туристов огорчают не только высокие цены на товары, которые продают на Говерле. После таких импровизированных магазинов остаются пустые бутылки, жестяные банки и обертки. Однако убирать их спешат далеко не все продавцы.

Читайте также"Девочка - атмосфера", "мальчик - признание": для библиотек закупят сексистскую книгу о "правильном" воспитании"Нет это не центральный рынок, Это г. Говерла!",- заметил автор фото, на котором показана стихийная торговля на вершине. В комментариях пользователи выражают надежду на то, что люди все же научатся беречь природу и не будут спекулировать обычной водой.

Ранее УНИАН уже сообщал, что туристы в Карпатах заметили мистическую часовню.

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Автор: Полина Кузенко