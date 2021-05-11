По сведениям правоохранителей, ребенок находился в квартире без присмотра взрослых, поскольку его мать спала в нетрезвом состоянии.

Во Львове полицейские задержали мать 2-летней девочки, погибшей в результате падения из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже.

Читайте такжеВо Львове ребенок выпал из окна: в трагедии подозревают матьКак сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 10 мая в 8:30 на оперативную линию «102» поступила информация о том, что на улице Шевченко во Львове, вероятно, в результате падения с высоты, погиб ребенок.

На месте происшествия правоохранители установили, что 2-летняя девочка выпала из окна квартиры, расположе нной на восьмом этаже, где она проживала вместе со своей 38-летней матерью. В результате падения ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

«Во время досудебного расследования полицейские установили, что девочка находилась в квартире без присмотра взрослых, поскольку ее мать спала в нетрезвом состоянии», - говорится в сообщении.

Следователи полиции сообщили матери погибшей девочки о подозрении в совершении преступления по ст. 166 Уголовного кодекса ("злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство"). Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Правоохранители задержали подозреваемую в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ей меру пресечения.

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Автор: Светлана Макринская