Ребенку подыскивают место в детском доме.

Жители Львова сообщили в полицию о плачущем маленьком мальчике. Ребенок сидел на улице возле пьяной матери.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Патрульных остановили на улице Петлюры. Неравнодушные люди рассказали, что возле одного из дома сидит четырехлетний мальчик. Ребенок сильно замерз, а рядом с ним находится пьяная мать.

По указанному адресу правоохранители обнаружили ребенка в шоковом состоянии, а его мать лежала на земле в состоянии сильного алкогольного опьянения и спала. Полицейские вызвали медиков, которые госпитализировали мальчика. Ювенальная превенция уже ищет ребенку место в приюте.

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Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове полицейские открыли уголовное производство по факту травмирования 7-летней девочки в детском доме семейного типа. Ребенок попал в больницу, других воспитанников также временно поместили в медицинское учреждение.

Автор: Анастасия Горбачева