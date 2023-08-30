Размер жилья превышает 100 квадратных метров.

Высший антикоррупционный суд по материалам ГБР конфисковал у должностного лица таможенного поста "Львов — Северный" Галицкой таможни квартиру в центре Львова.

Как сообщает пресс-служба ГБР, размер жилья превышает 100 м кв., а его стоимость в момент приобретения в 2022 году составила 1,86 млн грн. Суд признал квартиру необоснованным активом, подлежащим конфискации.

"ГБР передало в Специализированную антикоррупционную прокуратуру информацию о необоснованности активов чиновнице. Работники ГБР и прокуроры собрали достаточно доказательств для обращения в суд относительно их конфискации. В частности, недобропорядочность чиновницы подтвердил и мониторинг образа ее жизни, который осуществило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции", - добавили в ведомстве.

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Отмечается, что женщина указала квартиру в декларации как подарок от матери. Однако, анализ имущественного положения и доходов семьи чиновницы показал, что она не имела финансовой возможности приобрести эту квартиру. Работа по поиску необоснованных активов чиновников и правоохранителей продолжается.

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Под стражу взят директор КО "Киевмедспецтранс", который подозревается в организации схемы хищения 12,6 млн грн бюджетных средств, выделенных на закупку запчастей для карет скорой медицинской помощи.

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