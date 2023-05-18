Суд дал военнообязанному два года условного срока. Адвокат считает этот приговор справедливым.

В Украине уклонение от мобилизации может наказываться даже тюрьмой - от 3 до 5 лет лишения свободы. В своем YouTube-канале адвокат Тарас Никифорчук проанализировал один из последних судебных случаев в нашей стране: во Львове мужчина "проспал" мобилизацию и жестко поплатился, ему хотели дать три года за решеткой.

Вышеупомянутый военнообязанный прошел военно-врачебную комиссию и был признан пригодным к службе во время особого периода в Украине, затем он получил повестку. Но в указанную дату и время он не прибыл к месту назначения и не предупредил о причинах неявки по повестке на отправку, читает дело адвокат. Затем представители ТЦК обратились в полицию, где и рассматривали это заявление.

"Он сам фактически подтвердил то, что рассказывал тот самый свидетель - сотрудник центра комплектования. Действительно он комиссию прошел, повестку получил и расписался и, соответственно, собирался-собирался и проспал. А в дальнейшем он не смог явиться, потому что у него больной отец", - продолжил анализировать дело адвокат.

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Суд признал военнообязанного виновным в нарушении статьи 36 УК Украины, но на основании статьи 75 УК осужденного освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в два года.

"Дали ему по условному сроку 2 года. Я не знаю, будет ли там обжаловать прокурор, будет ли этот человек обжаловать с адвокатом. Приговор я считаю достаточно справедливым. Потому что когда этих людей несчастных закрывали за то, что они уклонялись от мобилизации, на реальный срок, это достаточно жестко", - заявляет Никифорчук.

Украинец "проспал" мобилизацию - детали дела

Во Львове суд рассмотрел довольно дело военнообязанного, утверждающего, что просто "проспал" в тот день, когда должен был явиться на сборы. А затем не прибыл, по его словам, в ТЦК, потому что у него больные родители.

"... пройдя военно-врачебную комиссию, готов был прибыть к месту призыва, однако в день отправки на мобилизацию проспал и вовремя не прибыл к месту назначения. На следующий день и все остальные дни не прибыл в РТЦК, поскольку не имел возможности появиться в связи с тем, что у него больные родители. Сейчас готов к призыву на военную службу", - говорится в приговоре суда на сайте Единого реестра судебных решений.

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