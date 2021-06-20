В лагере "Артек" в оккупированном Крыму выявлены случаи заболевания коронавирусом.
Эту информацию подтвердили и в самом детском центре, сообщает "Крым.Реалии".
Читайте такжеВспышка кишечной инфекции в детском лагере в Одесской области могла произойти из-за колбасы"Заболевшие дети и контактировавшие с ними направлены под медицинское наблюдение сроком на 14 дней в обсерватор", – говорится в сообщении
В настоящее время дети находятся под наблюдением врачей. Их родители проинформированы. При этом не уточняется, сколько конкретно зараженных в "Артеке".
По неподтвержденным данным СМИ, COVID-19 выявили у шестерых детей. При этом лагерь продолжает работать в обычном режиме.
Оккупация Крыма: справка УНИАН
Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.
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