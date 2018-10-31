В оккупированном Севастополе зафиксированы новые факты милитаризации детей

В городе действуют 65 "юнармейских отрядов" общей численностью около 7 тыс. человек.

Правозащитники зафиксировали новые факты милитаризации детей в оккупированном Севастополе.

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Как сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на сайт «законодательного собрания Севастополя», в этом городе в «российское движение школьников» и «юнармию» приняли 1 тыс. 800 несовершеннолетних местных жителей.

Правозащитники заявляют, что Россия, занимаясь в Крыму пропагандой службы в своей армии, совершает военное преступление.

«Пропаганда войны и призыв в армию-оккупанта, согласно международному гуманитарному праву, является военным преступлением. Воспитание в детях положительного отношения к армии, военным и парамилитарным формированиям, склонение детей и молодежи к военной службе в армии оккупирующей державы, создание позитивного образа войны приводят к нарушению базового права, закрепленного в международном документе, который РФ ратифицировала 23 августа 1993 года», - пояснила эксперт Крымской правозащитной группы Ирина Седова.

По ее словам, в ходе мероприятий по так называемому «военно-патриотическому воспитанию» детей и молодежь в Крыму учат пользоваться огнестрельным оружием и носить военную форму, подростков знакомят с различными видами вооружения, преподают уроки рукопашного боя и основы воинской науки.

«Одна из основных ценностей, которую внедряют в сознание детей на подобных уроках, - это победа в войне с помощью вооруженного конфликта. С помощью подобного воспитания в сознании детей происходит легализация оккупации Крыма и действий парамилитарных формирований. Таким образом жителей украинского полуострова с детства приучают ощущать себя гражданами России и готовят их к защите интересов оккупирующей державы, в том числе и с помощью службы в ее вооруженных силах либо в службы в парамилитарных формированиях, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права», - заявила Седова.

По данным «правительства» Севастополя, в настоящее время в городе действуют 65 «юнармейских отрядов» общей численностью около 7 тыс. человек.