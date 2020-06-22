В некоторых регионах Украины напряженная ситуация по условиям для безопасного ВНО – Офис президента

По словам Зеленского, коронавирус корректирует планы во всех отраслях, власть должна заботиться о безопасности детей, особенно когда у них ответственный период ВНО.

В некоторых регионах Украины, в частности на Закарпатье, напряженная ситуация с созданием условий для безопасного проведения внешнего независимого оценивания (ВНО).

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, которая состоялась с участием представителей правительства и правоохранительных органов под председательством президента Владимира Зеленского.

Отмечается, что правительство Украины совместно с местными властями принимают все необходимые меры для безопасного прохождения ВНО выпускниками. Если в отдельных регионах эпидситуация не будет удовлетворительной, Кабмин будет вырабатывать решения по корректировке условий для безопасности детей.

«Коронавирус корректирует наши планы во всех отраслях. Должны заботиться о безопасности детей, особенно когда у них ответственный период ВНО», – сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 22 июня президент Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о сдаче государственной итоговой аттестации и внешнего независимого оценивания по желанию.

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