В некоторых регионах Украины напряженная ситуация по условиям для безопасного ВНО – Офис президента
В некоторых регионах Украины, в частности на Закарпатье, напряженная ситуация с созданием условий для безопасного проведения внешнего независимого оценивания (ВНО).
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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, которая состоялась с участием представителей правительства и правоохранительных органов под председательством президента Владимира Зеленского.
Отмечается, что правительство Украины совместно с местными властями принимают все необходимые меры для безопасного прохождения ВНО выпускниками. Если в отдельных регионах эпидситуация не будет удовлетворительной, Кабмин будет вырабатывать решения по корректировке условий для безопасности детей.
«Коронавирус корректирует наши планы во всех отраслях. Должны заботиться о безопасности детей, особенно когда у них ответственный период ВНО», – сказал Зеленский.
Как сообщал УНИАН, 22 июня президент Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о сдаче государственной итоговой аттестации и внешнего независимого оценивания по желанию.
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