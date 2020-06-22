Зеленский позволил школьникам-выпускникам получить аттестат без обязательного ВНО

Школьники, которые завершают обучение, имеют право по собственному желанию пройти аттестацию в форме ВНО.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года» № 725-IX, который в этом году освобождает выпускников школ от обязательной государственной итоговой аттестации.

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Как сообщается на сайте Офиса президента, закон имеет целью минимизацию рисков заболевания COVID-19 среди учеников.

«Документ вносит дополнения в Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)», согласно которым в связи с введением карантинных мероприятий учащиеся, которые завершают получение общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА)», - говорится в сообщении.

Таким образом выпускники школ, которые в этом году не планировали поступать в вузы, могут получить свидетельство о получении полного общего среднего образования без сдачи ВНО.

Вместе с тем, школьники, которые завершают обучение, имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в том числе в форме внешнего независимого оценивания (ВНО).

Отмечается, что по данным Минобразования, отмена обязательной государственной итоговой аттестации позволит уменьшить примерно на 27-30% количество участников тестирования и, соответственно, увеличить социальную дистанцию между ними в аудиториях.

Кроме того, документ вносит изменения в Закон Украины «Об образовании», согласно которым продолжительность учебного года в учреждениях образования на период карантина может определяться Кабинетом Министров Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Верховная Рада освободила выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации из-за эпидемии COVID-19. Принятый Верховной радой закон предусматривает, что учащиеся, которые завершают полное среднее образование в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с карантином из-коронавируса.

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