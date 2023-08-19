Одна гуляла с ребенком в парке, другая возвращалась из церкви.

Вследствие удара оккупантов по центру Чернигова погибли преподавательница и сотрудница Нацуниверситета "Черниговская политехника".

Об этом сообщается на странице учебного заведения в Facebook.

"В результате ракетной атаки на город Чернигов 19.08.2023 погибла старший преподаватель кафедры иностранной филологии НУ "Черниговская политехника" Кормильцина Светлана Юрьевна во время прогулки в парке с дочерью", - говорится в одном из свежих сообщений НУ.

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Впоследствии было опубликовано еще одно сообщение о смерти еще одного из сотрудников.

"В результате ракетной атаки на город Чернигов 19.08.2023 погибла сотрудница директората учебно-научного института архитектуры, дизайна и геодезии (бывший ИБФ) НУ "Черниговская политехника" Тория Наталья Владимировна, возвращаясь из церкви", - проинформировали в университете.

Удар России по Чернигову 19 августа 2023 года

Как сообщал УНИАН, сегодня около полудня российские террористы нанесли ракетный удар по центру Чернигова, который был в это время переполнен людьми. Попадание было в дом драмтеатра, где проходило массовое мероприятие, но люди успели сойти в укрытие здания. Помещение театра получило значительные разрушения.

Спасательно-поисковая операция на месте попадания вражеской ракеты "Искандер" продолжалась до вечера. По ее результатам стало известно о 136 пострадавших в результате российского удара по центральной части города. В том числе 7 погибших. 129 человек ранены, из которых 15 детей и 15 сотрудников полиции.

Председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус отметил, что в больницах находятся более 40 человек, им оказывается вся необходимая помощь, остальные раненые вернулись домой после оказанной медицинской помощи и будут лечиться амбулаторно.

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