Это первая работа в рамках реализации украинско-израильского проекта Art speaks History.

В понедельник в центре Одессы открыли мурал, посвященный идеологу сионизма Владимиру Жаботинскому.

Как передает корреспондент УНИАН, мурал создан на стене дома №33, по улице Базарной, где родился и вырос Жаботинский.

Мурал представляет собой большой портрет знаменитого публициста – Жаботинский изображен молодым. Портрет написала местная художница Леся Верба, которая сообщила, что на это изображение, которое она создала за 3 дня, у нее ушло 30 литров краски.

На церемонии присутствовали мэр города Геннадий Труханов и Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

Как пояснили в мэрии Одессы, открытие мурала состоялось в рамках встречи Труханова и Лиона.

"Все мы знаем, что Одесса без евреев - не Одесса. И я также хотел добавить, что и в еврейской культуре евреи без Одессы - не евреи. Для меня большая честь накануне Дня Независимости Израиля открывать этот мурал, посвященный человеку, который непосредственно связан и является одним из основателей современного государства Израиль", - отметил Джоэл Лион.

Посол рассказал, что это первая работа в рамках реализации украинско-израильского проекта Art speaks History: украинские художники-муралисты привлечены к созданию портретов израильских деятелей, чья молодость прошла в Украине (до отъезда в Израиль). Работа над созданием портрета Жаботинского началась 5 апреля 2021 года.

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"Одесса подарила миру множество великих людей, которые творили историю. Мы гордимся своим городом и передаем его историю из поколения в поколение, в данном случае через мурал. Сам способ увековечить имя и донести информацию, особенно молодым людям, на мой взгляд, современен и оригинален", - подчеркнул Труханов.

Также мэр Одессы и посол Израиля посетили главный хирургический корпус Еврейской больницы (ГКБ №1), над входом в который при поддержке посольства Государства Израиль восстановлены в аутентичном виде некогда утерянные часы. Посол пожелал, чтобы эти часы, как и работа больницы, никогда не останавливались.

Мэр Одессы рассказал, что при реставрации помещений главного корпуса больницы была найдена и восстановлена мемориальная табличка с именами благотворителей, сделавших в разные времена вклад в поддержку и развитие Еврейской больницы.

Кто такой Владимир Жаботинский: справа УНИАН

Владимир (Зеэв-Вольф) Жаботинский родился в Одессе в октябре 1880 года. Умер в августе 1940 года в США. Он - еврейский писатель, поэт и переводчик, журналист. Лидер правого сионизма, основатель и идеолог движения сионистов-ревизионистов, создатель Еврейского легиона (совместно с Трумпельдом) и пр.

Писал на нескольких языках, в том числе – на иврите, идише.

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Автор: Лариса Козовая