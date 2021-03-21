Задержанному грозит до семи лет тюрьмы.

Полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции в поддержку Сергея Стерненко возле Офиса президента Украины в Киеве.

Как сообщалось, участники акции жгли и бросали в сторону полицейских файеры, а само здание облили краской, расписали его стены, разбили стекло в двери и подожгли табличку с надписью Президент Украины.

"Событие квалифицировано как хулиганство. ... За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из наиболее агрессивных участников. Это уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в отделе коммуникации полиции Киева.

Следственный отдел Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Задержанному грозит до семи лет тюрьмы.

В Telegram-канале Стерненко сообщается, что задержанный - Владислав Стафийчук, ветеран 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Активисты собрались у Печерского управления полиции в Киеве в поддержку задержанного.

Читайте также Разбитые стекла, разрисованный фасад ОП и салют: как на Банковой "отмечали" день рождения Стерненко (фоторепортаж) Акция в поддержку Стерненко: что происходило

Дело Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищение местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Стерненко и еще одного обвиняемого по делу - Руслана Демчука - взяли под стражу в зале суда и отвезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело об обвинении Стерненко в умышленном убийстве гражданина Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова