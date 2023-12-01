Сегодня Подольско-Воскресенским мостом открыто движение пассажирского и специального транспорта. Это важный первый шаг к запуску метро на Троещину. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня для обеспечения жизнедеятельности города во время военного положения мы открыли движение спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусное сообщение для пассажиров с левого берега на правый Подольско-Воскресенским мостовым переходом. В частности, на первом этапе тут будет работать автобусный маршрут № 111 в направлении "Станция метро "Площадь Украинских Героев" – станция метро "Левобережная". Еще несколько лет назад первым этапом запуска мы планировали и обещали обеспечение движения пассажирского автотранспорта. И сегодня наконец это произошло! Всем скептикам и тем, кто пытался заблокировать работы на объекте, скажу одно: ищите теперь другие поводы для своих манипуляций", - заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что Подольско-Воскресенский мостовой переход – крупнейший объект транспортной инфраструктуры Киева и Украины. Его протяженность – более 10 км. Он очень важен для жизнедеятельности и обороноспособности города, поэтому строительство будет продолжаться.

"Следующим этапом Департамент транспортной инфраструктуры выполнит комплекс работ по обеспечению проезда на ул. О. Бальзака (эти работы уже идут). А также осуществит ремонт улицы Центральная Садовая, включая обустройство сети водоотвода. И проезд на Бальзака, и ремонт Центральной Садовой планируем завершить в следующем году", - подчеркнул мэр Киева.

А завершающим этапом строительства моста, по словам Кличко, станет запуск метро на Троещину.

"Запуск движения автотранспорта – это первый шаг к следующему суперважному для жителей города этапу – метро на Троещину. И часть его станций уже есть. Они находятся на нижнем ярусе арочного моста. А дальше метро должно уйти под землю. И работы по обустройству тоннелей тоже активизируем", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он сообщил, что сегодня проходят подготовительные работы по устройству тоннеля под железнодорожными путями, идет монтаж металлоконструкций пролетных строений от Центральной Садовой в сторону железной дороги, строятся подпорные стены и устраивается сеть наружного освещения.