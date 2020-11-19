Пользователи шутят, что это Янукович дом свой из Ростова перевозит.

В социальных сетях активно обсуждают предлагаемую «Укрзализныцей» недешевую услугу – возможность во время карантина проехаться в VIP-вагоне, который в компании называют «настоящим отелем на колесах».

Читайте также"Укрзализныця" попала в громкий скандал из-за дырявой крыши в вагоне (видео)Как сообщается на сайте «Укрзализныци», количество спальных мест в таких вагонах колеблется от 5 до 11. При этом в них есть отдельные купе для персонала и охраны.

VIP-вагоны «Укрзализныци»: цена и оснащение

«Вагон-салон является настоящим отелем на колесах, который оснащен кухней, большим залом и просторным спальным купе. Кухня оборудована холодильником, микроволновой печью и электроплитой. Большой зал оборудован мягким уголком, компьютером, аудио- и видеотехникой. В спальном купе расположены кровать, письменный стол, шкаф, кондиционер, ванная комната», – говорится в сообщении компании.

Цена проезда в таком вагоне равна стоимости проезда 11 взрослых в люкс-вагонах, а это около 14 тысяч гривень.

VIP-вагоны «Укрзализныци»: реакция соцсетей

В социальных сетях стиль оформления вагонов прозвали «пшонкостайлом», а дизайнеров при этом упрекнули в жлобстве.

«Нет, это не хоромы Януковича. Это вполне себе доступный VIP-вагон «Укрзализныци». Перевозчик предполагает, что поездка в таком чудо-поезде поможет скрасить карантин. В золотом вагоне есть кухня, зал, ванная и спальня», – отметил один из пользователей.

«Жлобский бред или я предвзято отношусь к у**ням дизайнерам идеологам подобной циганскоцерковнокпссовской золотой х**те». «Это кто-то свой дом перевозит. Не спрашивайте кто, он в Ростове сейчас», «Я в шоке», «Ну что это, бл**ь, такое? Грань между мещанством, безвкусицей и пи***цом стерта до земной коры», – возмущаются пользователи в комментариях.

«Куда на этом можно ехать? На похороны Пшонки? Какие реформы? Какие технологии... Все полить керосином и сжечь… Немедленно! У археологов будущего не должно быть такого компромата на человечество», – отметил в Facebook блогер Виталий Чепинога.

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Автор: Катерина Шварц