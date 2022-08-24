68-летний Ющенко теперь имеет 5 детей и 5 внуков.

У старшего сына бывшего президента Украины Виктора Ющенко Андрея родился сын, которого тоже назвали Андреем. Поэтому бывший глава украинского государства стал дедом в пятый раз.

Об этом дедушка рассказал в интервью "Украинской правде".

По словам Ющенко, его старший сын Андрей с женой Еленой остаются в украинской столице и празднуют рождение ребенка.

"Андрюша родил Андрюшу малого несколько дней назад. Родили они казака, Андрея Андреевича. В Украине, на месте", - сообщил Виктор Андреевич.

У Андрея Ющенко теперь двое детей - 12-летняя дочь Варвара от первого брака и сын Андрей.

Ранее, 21 июня 2022 года, у лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука родилась дочь. Девочку назвали Соломия. Как известно, в прошлом году Вакарчук сообщил о разводе с Лялей Фонаревой, в браке с которой состоял в течение 20 лет.

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