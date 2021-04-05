На кадрах видно, как похитители закрывают двери белого буса и едут в неизвестном направлении.

Появилось видео похищения беглого судьи Николая Чауса в Кишеневе, столице Молдовы.

Запись очевидцев обнародовал портал Publika.

По словам очевидцев, в похищении участвовали 5-6 человек. На кадрах видно, как похитители закрывают двери белого буса и едут в неизвестном направлении.

Авторы видео отметили, что неподалеку остались вещи Николая Чауса. Общаясь между собой, они отметили, что нужно записать номер автомобиля.

Похищение Чауса: что известно

3 апреля стало известно, что Николая Чауса, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве, похитили в Молдове.

5 апреля глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

Дело судьи Чауса: все подробности

9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Чауса при получении взятки в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

6 сентября 2016 года Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября 2016 года Комиссия по проблемам граждан и предоставления политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

11 июля 2019 года президент Владимир Зеленский во время переговоров с премьер-министром Молдовы Майей Санду поднял вопрос об экстрадиции Чауса.

7 февраля 2020 года в то время руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что экс-судья Чаус всячески пытается избежать экстрадиции в Украину.

По его словам, «этот подозреваемый избрал тактику оспаривать все, что можно обжаловать: сначала он обращался за политическим убежищем, затем - «в связи с преследованиями», а когда ему было отказано и было уже почти готово решение об экстрадиции, он обжаловал отказ президента Молдовы в предоставлении ему политического убежища».

Холодницкий заверил, что дело Чауса готово к передаче в суд.

12 октября 2020 года в Нацполиции заявили, что не прекращали розыск судьи.

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Автор: Денис Прядко