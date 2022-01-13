Вильнюс осудил украинца за события 30 летней давности и добивается экстрадиции из Греции.

В Афинах состоялось судебное заседание по экстрадиции в Литву ветерана АТО Александра Радкевича.

Как сообщил УНИАН Димитриос Димитриадис, адвокат, занимающий делом Александра Радкевича, заседание длилось около 45 минут. По словам адвоката, обычно на это уходит значительно меньше времени.

Судьи внимательно изучили все нюансы дела. У Радкевича была возможность лично донести до судей свою позицию, спокойно изложить аргументы.

Читайте такжеЭкстрадиция ветерана АТО в Литву: как решится судьба украинца, которого осудили за события 1991 годаЗа ходом процесса следили консул Украины, также в зале суда были и литовские дипломаты. Суд огласит решение через две недели - 26 января.

Дело Александра Радкевича: что известно

Александр Радкевич - украинский военный. В 1990-х был водителем-механиком танка. Когда началась война, сперва был волонтером, потом вновь вернулся в армию, воевал на Светлодарской дуге на Донбассе.

В октябре 2021 года он отправился на отдых в Грецию, где был задержан как фигурант "дела 13 января" (штурм Вильнюсской телебашни). Речь идет о столкновениях 1991 года в Вильнюсе, когда высшее советское руководство военными методами пыталось вернуть Литву, в состав СССР. Кульминацией противостояния стал штурм советскими войсками и спецназами вильнюсского телецентра. Тогда погибли 14 литовцев, один боец подразделения "Альфа", было ранено около 800 человек.

Литовский суд присудил ему 4 года лишения свободы.

"Обвиняемый Александр Радкевич принимал участие в военной атаке возле Дома печати, обеспечил воздушно-десантным подразделениям возможность пробраться к зданию, опасно маневрируя на территории здания, устрашал людей", - говорится в приговоре оглашенном в 2019 году.

Радкевич не скрывался от следствия и давал показания, но не знал ни о приговоре, ни об уже проигранных апелляции и кассации. Литовский адвокат также подтвердил, что не смог оповестить его.

В Литве признают, что при заочном процессе обвиняемый не мог защитить себя в полной мере, и предполагают, что дело могут пересмотреть после экстрадиции.

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