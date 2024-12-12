Сейчас количество выпускников школ в Украине едва достигает 300 тысяч.

В Украину необходимо вернуть не менее 100 тысяч иностранных студентов, чтобы сохранить эффективность сети высших учебных заведений. Как сообщил в интервью Украинскому Радио заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, до 2022 года в Украине учились 73 тысячи граждан других стран, каждый из которых платил по 10 тысяч евро в год.

По его словам, приглашение иностранных студентов - чрезвычайно важный элемент и Украина планирует не только вернуть своих граждан, обучающихся за рубежом, но и привлечь значительное количество иностранных студентов. До начала полномасштабного вторжения в стране училось около 73 тысяч иностранцев, преимущественно из Индии, Северной Африки и стран бывшего СССР. Большинство из них получали медицинское образование.

"В основном это были студенты, которые получали медицинское образование - примерно 68 тысяч. И это были студенты из так называемого Глобального Юга. Нам нужно этих студентов вернуть и нам нужно наращивать эти цифры. Мы поставили себе цель, я могу это объявить, что в ближайшее время после завершения войны, нам нужно вернуть в Украину как минимум 100 тысяч студентов. И мы ставим цель, что большое количество из этих студентов должны учиться на украинском языке", - подчеркнул Винницкий.

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Он добавил, что в контексте демографических изменений возникает вопрос сокращения высших учебных заведений. Чиновник отметил, что в Украине часто наблюдается дублирование программ или неравномерное распределение ресурсов. Оптимизация сети вузов будет способствовать повышению качества образования, а также позволит адаптировать систему к реальным потребностям и вызовам. Представитель министерства заявил:

"У нас очень часто есть определенное дублирование или просто из-за демографической ситуации. Если взять цифры по стране, то у нас 15 лет назад было более 600 тысяч выпускников школ ежегодно. В этом году у нас едва ли 300 тысяч. Из них поступает в учреждения высшего образования примерно 250-270 тысяч. Я к тому, что наша сеть высших учебных заведений была построена и существовала для значительно большего количества людей, чем мы сегодня имеем".

Винницкий утверждает, что причина не только в выезде людей за границу из-за войны или оккупации территорий, но и в общем уменьшении рождаемости. По прогнозам, через 15 лет количество 17-летних выпускников школ не будет превышать 250 тысяч.

"Эта цифра - примерно 250 тысяч, даже при том, что мы возвращаем всех людей из-за границы и все оккупированные территории", - подчеркнул он.

Демографическая ситуация в Украине - детали

Как сообщал УНИАН, численность населения Украины сократится в этом году до 35,8 млн с 42 млн, которые были в 2022 году, а к 2051 году может еще уменьшиться до 25,2 млн. Чтобы предотвратить демографическую катастрофу омбудсмен Дмитрий Лубинец предложил заложить расходы в бюджете на криоконсервацию репродуктивных клеток украинских защитников и защитниц. По его словам, в 2024 году впервые в рамках программы медицинских гарантий введено лечение бесплодия вспомогательными репродуктивными технологиями, в частности заключено 20 договоров с медицинскими учреждениями, которыми воспользовались 1 080 человек. На реализацию программы направлено 106,5 млн грн.

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