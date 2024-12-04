Стоит усилить информирование украинцев о возможностях государственных медицинских гарантий и усовершенствовать законодательство о биологическом отцовстве.

Численность населения Украины сократится в этом году до 35,8 млн с 42 млн, которые были в 2022 году , а к 2051 году может еще уменьшиться до 25,2 млн.

В связи с этим, чтобы предотвратить демографическую катастрофу омбудсмен Дмитрий Лубинец предложил заложить расходы в бюджете на криоконсервацию репродуктивных клеток украинских защитников и защитниц и в госбюджете на 2025 год эти предложения учтены.

"К тому же в 2024 году впервые в рамках программы медицинских гарантий введено лечение бесплодия вспомогательными репродуктивными технологиями, в частности заключено 20 договоров с медицинскими учреждениями, которыми воспользовались 1 080 человек. На реализацию программы направлено 106,5 млн грн", - отчитался Лубинец.

Видео дня

Он считает, что в Украине следует усилить информирование граждан о возможностях государственных медицинских гарантий и усовершенствовать законодательство о биологическом отцовстве, включая изменения в Гражданский кодекс, Семейный кодекс и закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

"Вопрос репродуктивного здоровья и сохранения генофонда украинского народа является критически важным и должен стать приоритетом государственной политики", - отметил омбудсмен.

Демографический кризис в Украине

Украинская нация может вымереть через 180 лет, если демографическая ситуация останется неизменной, заявила заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук Ольга Богомолец. По ее словам, в Украине сейчас продолжается безумное, катастрофическое увеличение смертности и уменьшение рождаемости.

Социолог Евгений Головаха отмечал, что из-за демографического кризиса в Украине уже существует большая проблема на рынке труда, поэтому придется привлекать работников из других стран для обеспечения рабочих мест.

Вас также могут заинтересовать новости: