Плановая подготовка к эвакуации происходит постоянно в зависимости от военной обстановки, отметил Олег Синегубов.

Сейчас оснований для проведения обязательной эвакуации в Харьковской области нет.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что плановая подготовка к эвакуации происходит постоянно в зависимости от военной обстановки. Также это происходит в контексте подготовки к зиме и состояния критической инфраструктуры в прифронтовых населенных пунктах.

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Сейчас, по словам главы ОВА, среди оснований для эвакуации может быть угроза окружения или захвата города, либо попадания населенного пункта на территорию, где будут вестись активные боевые действия.

"Проходят плановые мероприятия. Но пока оснований для принудительной эвакуации из Харьковской области и Харькова нет", – сказал Синегубов.

Принудительная эвакуация населения - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирины Верещук заявила, что на случай ухудшения ситуации на фронте готовится обязательная эвакуация еще из трех областей, кроме Донецкой. Речь идет о Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.

Напомним, 29 июля Кабинет министров создал Штаб по эвакуации жителей Донетчины. Государство ввело обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляла, что из Донецкой области необходимо эвакуировать 200-220 тыс. жителей. В то же время она подчеркнула, что заставлять людей выезжать никто не будет. У них есть возможность отказаться от эвакуации в письменном виде.

По словам Верещук, следующей для эвакуации может стать Запорожская область.

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