Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подчеркнула, что "фейковые сертификаты - игра в рулетку с полным барабаном".

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уверяет, что всех, кто продает и покупает фальсифицированные сертификаты о вакцинации против COVID-19, найдут и привлекут к уголовной ответственности.

Об этом она написала в Facebook.

"Предупреждаю, от меня пощады не ждите", - подчеркнула генпрокурор.

По словам Венедиктовой, свою позицию она довела к сведению всем без исключения прокурорам.

"Такие производства мы с вами берем под личный контроль и методично доводим до приговоров. Никаких раскачиваний и размышлений - отвечаем "взаимностью", так сказать", - отметила генпрокурор.

Она подчеркнула, что "фейковые сертификаты - игра в рулетку с полным барабаном. За выстрелы из этого оружия мы заставим отвечать продавцов и покупателей "липы"".

Венедиктова отметила, что динамика заражений и смертности от COVID-19 бьет антирекорды.

"Тем временем продолжает расти и статистика преступной подделки результатов ПЦР-тестов, справок и международных свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов, внесения недостоверных данных в электронные базы", - подчеркнула она.

Венедиктова напомнила, что на днях из-за поддельных международных свидетельств о вакцинации, с которым экс-народный депутат Надежда Савченко и ее сестра прибыли в аэропорт "Борисполь", начато уголовное производство.

Венедиктова отметила, что "половина из почти 800 нынешних уголовных производств этой категории касается именно махинаций с документами о прививках".

"В 2021 году на основании собранных доказательств о подделке результатов тестов и документов о вакцинации 104 лицам уже сообщено о подозрении, в суд направлено 88 обвинительных актов. И это только начало. Среди фигурантов: разнообразные мошенники, медики, представители лабораторий, аптек, турфирм и тому подобное. Бонусом к путевкам продают фейковые отрицательные тесты на COVID-19, тем самым расширяя географию возможного распространения опасного вируса", - добавила Венедиктова.

Она призвала дельцов остановиться и заверила, что их найдут и привлекут к уголовной ответственности.

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Венедиктова также сообщила, что расследуется производство в отношении группы лиц, которые фальсифицировали справки диагностического центра и медучреждения о результатах лабораторных исследований на COVID-19 и выдавали такие справки за денежное вознаграждение гражданам, которые пересекали линию разграничения с временно оккупированной территорией через КПВВ "Станица Луганская".

Генпрокурор напомнила, что наказывают и тех, кто продает псевдосправки, и тех, кто их покупает.

В частности, на Волыни Любомльский районный суд вынес 5 приговоров людям, которых остановили с поддельными международными свидетельствами в пункте пропуска "Ягодин".

Как сообщал УНИАН, в Украине начато почти 800 уголовных производств по факту подделки сертификатов о вакцинации.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Надя Пришляк