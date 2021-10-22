Граждан просят сообщать о фактах подделки сертификатов на горячую линию киберполиции 0 800 505 170 или по номеру "102".

В Украине начато почти 800 уголовных производств по факту подделки сертификатов о вакцинации.

Такую цифру озвучил министр внутренних дел Денис Монастырский в официальном обращении, обнародованном на официальном портале МВД.

"Почти 800. Именно столько уголовных производств начато по факту подделки сертификатов вакцинации. Между тем в Украине фиксируется наибольшая смертность от COVID-19 от начала пандемии", - сказал он.

Монастырский призвал граждан беречь жизнь, "не разменивать его на подделки", а о фактах подделки сертификатов сообщать на горячую линию киберполиции 0 800 505 170 или по номеру "102".

Вакцинация в Украине: статистика

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 8 миллионов 557 тысяч 659 человек. Из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 миллионов 829 тысяч 174. Всего сделано 15 миллионов 386 тысяч 831 прививку.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Инна Андалицкая