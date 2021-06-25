Отчетность прошла в развитие поднятого Президентом Украины на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины вопроса безопасности в регионах, близких к зоне вооруженного конфликта.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в г. Константиновка Донецкой области провела совещание с руководителями прокуратур областей, которые находятся в эпицентре зоны проведения операции Объединенных сил и граничат с ней. Были заслушаны отчеты Донецкой, Луганской Днепропетровской и Запорожской областных прокуратур, а также специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

Отчетность прошла в развитие поднятого Президентом Украины на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины вопроса безопасности в регионах, близких к зоне вооруженного конфликта.

«Несомненно, что работа в условиях прифронтовой территории является действительно чрезвычайно сложной. Также все понимают вызовы, которые все это время стоят перед областями, граничащими с зоной проведения операции Объединенных сил, и должны чуть ли не ежедневно противодействовать проявлениям антигосударственной деятельности и предотвращать попытки дестабилизации и терроризма. В условиях продолжающейся вооруженной агрессии усилия правоохранителей этих регионов и в дальнейшем должны направляться прежде всего на противодействие и эффективное расследование преступлений против основ национальной безопасности Украины, фактов диверсий и террористических актов», - подчеркнула Генпрокурор.

Ирина Венедиктова отметила, что системной должна оставаться работа по расследованию уголовных правонарушений, совершенных в условиях вооруженного конфликта и связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

«Это сложные и многоэпизодные производства, требующие специальных знаний международного гуманитарного и уголовного права для эффективности следствия. Противодействие таким преступлениям, безусловно, является приоритетом каждого демократического государства. Системно должна осуществляться работа по сбору доказательств нарушений законов и обычаев войны, прежде всего в отношении гражданского населения, а ее результаты – лечь в основу сообщений в Международный уголовный суд», - отметила Генпрокурор.

Она добавила, что международные и неправительственные общественные организации неоднократно в своих отчетах указывали на имеющиеся проблемы в выявлении и фиксации фактов сексуального насилия, совершенного в условиях вооруженного конфликта. Учитывая латентный характер преступлений этой категории, Ирина Венедиктова обратила внимание прокуроров на особенности расследования фактов сексуального насилия как военных преступлений.

Генпрокурор отметила, что противодействие преступлениям против общественной безопасности и общественного порядка пока недостаточно эффективно.

«Правоохранителями, несмотря на события на Востоке Украины, которые являются ключевым центром поставки оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов на всю территорию Украины, в полной мере не прекращено распространение их незаконного оборота и дальнейшее использование для совершения преступлений, в частности в общественных местах. Благодаря принятым скоординированным мерам органов прокуратуры и правопорядка удалось добиться уменьшения количества таких правонарушений, но наша активность не в полной мере отвечает интересам общества и государства», - заявила Генпрокурор.

Ирина Венедиктова также сориентировала руководителей прокуратур на перекрытие незаконных каналов попадания подакцизных товаров на подконтрольную Правительству территорию, разоблачения пунктов продажи контрафактной продукции, реализации топлива на автозаправочных станциях, мест хранения незаконно перемещенной продукции и ее изъятию из обращения.

Руководителей прокуратур Запорожской и Днепропетровской областей, где сосредоточен мощный промышленно-экономический потенциал и функционирует ряд бюджетообразующих предприятий, Генпрокурор призвал сосредоточить внимание на контроле за соблюдением требований законодательства в бюджетной сфере.

Ключевыми ориентирами для органов прокуратуры остаются эффективное противодействие организованной преступности, предупреждение, выявление и надлежащее расследование коррупционных правонарушений, по взиманию таможенных платежей, уплаты налогов, в сфере земельных правоотношений.

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Автор: Иван Бойко