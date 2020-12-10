Это уже седьмая Школа Супергероев в Украине. Новую, уже вторую школу для маленьких пациентов Днепропетровщины, открыли во фтизиатрической больнице. В ноябре в онко отделении областной детской клинической больницы заработала первая в регионе Школа Супергероев.

Новое образовательное пространство ведущая канала 1+1, куратор Школы Супергероев и социального образовательного проекта Право на Освіту Наталия Мосейчук и основательница Школы Супергероев Евгения Смирнова открыли из Киева в режиме онлайн. Школу в КП «Днепропетровское областное клиническое лечебно-профилактическое объединение «Фтизиатрия» посетил инициатор проекта на Днепропетровщине, губернатор Александр Бондаренко.

Теперь в двух классах школы планируют проводить по 3-4 урока в день для детей, которые вынуждены длительное время находиться на лечении серьезных заболеваний в условиях стационара. Школьники и дошкольники будут учиться в современных пространствах, обустроенных новыми партами и мебелью, ноутбуками, интерактивными досками, книгами и учебниками. Есть постоянный доступ к сети Интернет. Школа Супергероев во фтизиатрии позволяет обеспечить учебный процесс с инновационными технологиями для 30 детей одновременно. Как проходят уроки удалось увидеть прямо во время открытия: для учеников начальных классов проводили урок мечтаний, на котором маленькие пациенты учились мечтать без границ и воплощать мечты в реальность

"Очень надеемся, что в следующем году будет больше возможностей и людей, которые захотят нас поддержать. Это должна быть постоянная работа. Школа Супергероев - это исключительно о детях и надежде в сердце. Они, как никто другой, нуждаются в постоянном контакте с реальностью за окном. А врачи и учителя создают эту цепочку между болеющими детьми и реальным миром, в который им обязательно нужно будет вернуться. Очень надеюсь, что нас увидят госорганизации других городов и вскоре откроются новые школы Супергероев. Для меня каждое такое открытие - это праздник, который всегда помню и отмечаю особой датой в календаре", - рассказала Наталья Мосейчук.

В ноябре первую Школу Супергероев в Днепре открыли для более 500 маленьких пациентов онкологического и онкогематологического отделений Днепропетровской областной детской клинической больницы. Школа оснащена мультимедийной доской, магнитно-маркерной стеной и планшетами с новыми образовательными программами. Детям преподают педагоги из соседней школы.

"Школа Супергероев нужна детям для скорейшего выздоровления и, чтобы после возвращения в обычную школу они чувствовали себя уверенно, не страдали от буллинга со стороны одноклассников. Очень важно, чтобы им было комфортно, а их жизнь не останавливалась. Ведь иногда больница на определенный период может поставить жизнь на паузу. Но это не значит, что это навсегда", - отметила Евгения Смирнова.

Уже в начале 2021 года на Днепропетровщине планируют открыть уже третью Школу Супергероев в Криворожском противотуберкулезном диспансере.

В сентябре, команде Школы Супергероев и Наталье Мосейчук удалось невозможное в условиях борьбы с коронавирусом - запустить в работу образовательное пространство в отделении онкогематологии Херсонской областной детской клинической больницы.

Напомним, что Школы Супергероев также работают в национальной больнице Охматдет в столице, в Житомире, также открыты школы при львовских больницах и в ожоговом центре в Киеве. Всего - 7 образовательных пространств в больницах Украины.

Законом Украины «Про полное общее среднее образование», принятом в 2020 году, защищено право детей учиться в больнице.

Проект Право на Освіту получил награду ООН в 2018 году - Partnership for Sustainability Award.

Фото: пресс-служба Днепропетровськой ОГА

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Автор: УНИАН