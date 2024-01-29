Если нет подписанного и обнародованного указа президента, - значит нет назначения, подчеркнула бывшая заместитель министра обороны.

На распространенную в соцсетях информацию о том, что якобы Валерия Залужного сняли с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины отреагировала экс-заместитель министра обороны Анна Маляр и объяснила, зачем такой "вброс".

Своим мнением Маляр поделилась в Telegram. "Немного ликбеза для пользователей "Телеграмм". Кадровые назначения высшего военного руководства осуществляются не в "Телеграмме". Если нет подписанного и обнародованного указа, значит нет назначения", - подчеркнула она.

Маляр также объяснила, зачем запускается информация, когда нет указа: "Разные бывают мотивы: политическая борьба; хаос... просто хаос; умышленное создание хаоса; попытка повлиять на те или иные процессы; провокация и еще очень много причин и мотивов".

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"Отставка" Залужного - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером, 29 января, в сети разогнали новость об "увольнении" Валерия Залужного с должности. В частности, журналист Роман Цымбалюк написал и имя "нового главнокомандующего". "У нас новый главнокомандующий. Президент Украины (Владимир Зеленский, - Ред.) назначал вместо Валерия Залужного Кирилла Буданова (руководитель Главного управления разведки Минобороны, - Ред.)", - написал он в Facebook.

В то же время официальных документов об увольнении Залужного и назначении нового главнокомандующего ВСУ нигде не было обнародовано. Потом в Минобороны Украины сообщили, что информация якобы об "отставке" Залужного ложная.

В сети уже не раз разгоняли информацию о якобы "конфликте" между Владимиром Зеленским и Залужным. Сам глава государства в конце прошлого года сказал, что имеет с главнокомандующим ВСУ рабочие отношения. Зеленский подчеркивал, что планирует и в дальнейшем работать с Залужным.

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