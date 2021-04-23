Препарат производится в Южной Корее специализированной компанией по производству вакцин SK Bioscience Co. Ltd.

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина получила вакцину AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи для прививки населения от коронавируса.

Что известно о вакцине AstraZeneca-SKBio

Читайте такжеМинздрав сообщил, когда в Украину приедут вакцины от коронавируса в рамках COVAXВакцина под названием AstraZeneca-SKBio разработана Оксфордским университетом и британо-шведской компанией AstraZeneca. Производится она в Южной Корее специализированной компанией по производству вакцин SK Bioscience Co. Ltd.

Эту вакцину для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз, Индия и Канада.

Как действует вакцина AstraZeneca-SKBio

Препарат AstraZeneca-SKBio, как отметили в Министерстве здравоохранения, является идентичным по составу и технологиям изготовления вакцине AstraZeneca/Covishield, производства Института сыворотки крови Индии. Поэтому они взаимозаменяемы.

Действующим веществом является модифицированный аденовирус, содержащий специфический белок коронавируса, который и вызывает иммунную реакцию.

Эффективность защиты от симптоматического течения инфекции SARS-CoV-2, которая обеспечивается данной вакциной, составляет 63,09%.

Кого будут вакцинировать AstraZeneca-SKBio

Противокоронавирусный препарат планируют использовать для вакцинации приоритетных групп, людей в возрасте старше 65 лет и тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca согласно определенному интервалу между первой и второй прививкой.

В Украине, как известно, уже прививают индийской вакциной AstraZeneca. Однако правительство Индии временно приостановило экспорт вакцины AstraZeneca / Covishield, чтобы удовлетворить внутренний спрос.

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Автор: Алина Вишневская