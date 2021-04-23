Эта вакцина против COVID-19 доставлена в рамках инициативы COVAX и является для Украины бесплатной.

Сегодня, в пятницу, 23 апреля Украина получила более 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Партию доставили в Украину ЮНИСЕФ и ВОЗ. Ее планируют использовать для вакцинации приоритетных групп, людей в возрасте 65+ и тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca согласно определенному интервалу между первой и второй прививкой.

"Украина взяла на себя амбициозные цели по охвату прививками от COVID-19 большинства взрослого населения до конца года. Это огромный вызов, и для достижения цели мы рассчитываем на параллельный запуск различных платформ, использование различных вакцин и всех возможных путей снабжения", - заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам главы ЮНИСЕФ в Украине Лотты Сильвандер, большим преимуществом получения вакцин через механизм COVAX, является то, что все вакцины являются бесплатными.

Читайте такжеКоронавирус не отступает: Украина оказалась на втором месте по смертности от COVID-19 в Европе"Вторая партия вакцины через COVAX прибыла в очень символическое время - в преддверии Всемирной недели иммунизации, цель которой - напомнить о важности прививки для защиты детей и взрослых", - отметила Сильвандер.

В Минздраве напомнили, что цель COVAX - обеспечить равный доступ всех стран к вакцинам против COVID-19. Все вакцины в рамках этой инициативы Украина получает бесплатно. Всего до конца года COVAX должен предоставить вакцины для прививки 8 млн украинцев.

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки, 22 апреля, коронавирус в Украине обнаружили у 14 277 человек - из них 591 ребенок и 277 медработников. Зафиксировано 434 летальных случая, 18 964 пациента выздоровели. В больницы с подозрением или диагнозом COVID-19 попали 3 728 человек. Выписаны еще 18 964 пациентов.

Лаборатории 22 апреля сделали 740 95 тестов на коронавирус: методом ПЦР - 41 305, методом ИФА - 18 360. Также сделали 36 075 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

За минувшие сутки против коронавируса в Украине вакцинировали 16 169 человек. Всего с начала вакцинальной кампании в стране прививали 508 046 граждан. 508 044 из них получили первую дозу. Прививки проводились 283 мобильными бригадами по иммунизации и 470 пунктами вакцинации.

Более тысячи прививок сделали в Днепропетровской (1453), Запорожской (1084) областях и г. Киеве (1679 прививок).

По состоянию на 22 апреля в список ожидания вакцинации против COVID-19 записались 485 700 граждан.

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Автор: Катерина Комолова