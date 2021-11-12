Стартовали работы по созданию нового инфекционного отделения на базе Житомирского областного противотуберкулезного диспансера. Новое медучреждение будет специализироваться на помощи детям, сообщил в Facebook председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Сейчас областная детская больница не имеет собственного помещения для размещения детского инфекционного отделения. В течение последнего времени она арендовала его у районной больницы", - отметил он.

Отделения возводят по программе Президента Владимира Зеленского "Большое строительство". Реализация этого проекта стоимостью 48 млн. грн. позволит создать детское инфекционное отделение на 40 пациентов, что будет соответствовать современным стандартам, пояснил Бунечко.

"Проектом предусмотрен весь комплекс мероприятий, а именно утепление фасадов, подвалов, чердака, замена кровли, оконных и дверных блоков. Также будут обновлены все инженерные сети, оборудование и сантехника", - заявил он.

Медучреждение оснастят новой лечебной и диагностической аппаратурой. Там будет также установлен медицинский лифт и кислородные станции, предусматривается специальная площадка для дезинфекции транспортных средств.

"Мы поставили для себя сложную задачу – справиться с работой как можно быстрее, ведь мы понимаем, что кроме" ковида", маленькие жители области сталкиваются и с другими болезнями, которые несут опасность для них", - подчеркнул руководитель ОГА.

Как раньше сообщалось, в рамках программы "Большое строительство" в следующем году начнется модернизация 48 областных больниц для взрослых и детей. В 29 из них планируется построить посадочные площадки для санитарной авиации.

Автор: Григорий Бондарь