По мнению "патриотки", которая грозилась зарисовать мурал и с кулаками бросалась на активистов, рисунок сделает дом мишенью для оккупантов.

В Запорожье женщина устроила скандал из-за патриотического мурала с надписью ВСУ. Местная жительница угрожала, что сбросит художника с лестницы, если тот не прекратит создавать рисунок. Однако она заявила, что якобы является патриоткой.

Скандал попал на видео, его опубликовали в местном Telegram-канале.

Так, местная жительница увидела, что на одном из домов активисты создают мурал. Ей это не понравилось. Женщина подошла к художнику и начала требовать, чтобы тот прекратил создавать рисунок.

Она заявила, что якобы является патриоткой, но все равно закрасит мурал коричневой краской. По мнению женщины, из-за рисунка дом могут разрушить оккупанты.

Местная жительница угрожала, что сбросит лестницу, на которой стоял художник. После слов она перешла к действиям и начала бросаться на активиста с кулаками. Женщина толкала художника, он мог упасть с лестницы. Чем закончился скандал - неизвестно. Однако активисты все же закончили создание мурала, несмотря на все угрозы "патриотки".

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Николаеве задержали супругов, которые сдавали России позиции ВСУ.

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