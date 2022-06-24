Россияне обстреляли пригород Запорожья, есть раненые среди гражданских.
Как сообщает Запорожская областная прокуратура, начато расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, в ночь на 24 июня военнослужащие страны-агрессора из реактивных систем залпового огня совершили обстрел гражданской инфраструктуры поселка Балабино.
"Среди мирного населения есть раненые. По предварительным данным, повреждены около 20 домов местных жителей", - говорится в сообщении.
Ситуация в Запорожской области:
12 июня председатель Гуляйпольской объединенной территориальной громады Сергей Ярмак заявил, что в городе, где разрушено свыше 500 жилых домов все еще остаются около 4 тыс. гражданских мирных жителей, до войны было 20 тыс. человек.
19 июня российские агрессоры обстреляли из тяжелой артиллерии многоэтажный дом и десяток домов жителей Гуляйполя на Запорожье.
По состоянию на 20 июня РФ обстреливала захваченные территории под чужим флагом и стягивала резервы на Запорожье.
21 июня в Запорожской области Вооруженные силы Украины получили военную помощь от западных партнеров, благодаря чему существенно улучшили свои позиции на фронте.
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