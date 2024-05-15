В Запорожье прошли митинги против закрытия онкодиспансера. Медики и пациенты обратились к президенту

В Запорожье медики онкоцентра выступили против ликвидации Противоопухолевого центра и написали обращение к президенту. Во время митинга люди скандировали: "Иван Федоров - убийца" и "господин президент, дайте нам надежду на жизнь".

Протесты в Запорожье были вызваны ликвидацией Запорожского регионального противоопухолевого центра (местного онкодиспансера), из-за его присоединения к Запорожской областной клинической больнице. Медики и пациенты не согласны с таким решением властей, и обвиняют недавно назначенного председателя Запорожской ОГА в самоуправстве и ограблении медучреждения.

Стоит отметить, что Запорожский региональный противоопухолевый центр, являясь коммунальным предприятием, в своей работе не является дотационным, и не требует вливания бюджетных средств. Более того, предприятие является прибыльным с современным медицинским оборудованием для лечения онкобольных, а на своем балансе накопило 190 миллионов гривень.

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Как пишут местные СМИ, именно эти средства на балансе КП и современное оборудование для лечения онкобольных является причиной, почему Иван Федоров решил ликвидировать онкодиспансер. Ведь после ликвидации онкодиспансера, все оборудование и средства на балансе перейдут подконтрольной Федорову Запорожской областной больнице. Стоит отметить, что областная больница не имеет лицензий на лечение онкобольных, соответственно в Запорожье это станет попросту невозможным, что вызвало протесты местного населения.

Вместе с тем, детективы НАБУ уже вручали подозрение главному врачу Запорожской областной больницы Игорю Шишке, поэтому работники онкодиспансера видят в таком "присоединении" значительные коррупционные риски.

Ликвидация запорожского онкодиспансера вызвала значительный общественный резонанс, в городе прошла серия митингов, а медики и семьи онкобольных направили официальное обращение к президенту Владимиру Зеленскому, с просьбой вмешаться в ситуацию.