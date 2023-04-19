За такие действия можно будет получить наказание в виде штрафа, исправительных работ, ограничения или лишения свободы.

В Верховной Раде Украины предлагают криминализировать использование учетных записей для распространения недостоверной информации в ущерб национальной безопасности страны. Текст соответствующего законопроекта группы депутаты обнародован на сайте парламента.

Речь идет о проекте Закона о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за отдельные действия против основ национальной безопасности Украины (№9223).

Им предлагается в Уголовном кодексе установить, что создание, приобретение, использование или сбыт учетных записей, содержащих заведомо ложные сведения относительно пользователя, в частности в информационных и электронных коммуникационных сетях, с помощью которых распространяется недостоверная информация или осуществляется вмешательство в деятельность физических и юридических лиц, если такие действия совершены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, национальной, государственной, экономической или информационной безопасности Украины, при отсутствии признаков государственной измены, - наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 51 тыс. грн) или исправительными работами на срок до двух лет.

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Отмечается, что наказывается и распространение недостоверной информации и от имени других лиц, причастность которых к обнародованной информации не подтверждена.

Если такие действия были совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц, или для осуществления влияния на принятие решений или совершение или не совершение действий государственными органами или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, то они наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

В то же время, если какие-то из этих действий были совершены в условиях военного положения, то за них предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества.

Кроме того, предлагается установить ответственность в виде штрафа или исправительных работ за использование учетных записей, в том числе тех, которые содержат заведомо ложные сведения относительно пользователя, для размещения и распространения недостоверной информации, или для вмешательства в деятельность физических и юридических лиц, если такие действия способствуют повышению уровня социальной напряженности, нарушают конституционные права и свободы граждан, или иным образом угрожают национальной безопасности, при отсутствии признаков государственной измены.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас в условиях военного положения в Украине установлены факты активного использования ботов в социально ориентированных ресурсах сети Интернет для осуществления деструктивной информационной деятельности в ущерб национальной и государственной безопасности Украины.

"Боты представляют собой автоматизированные учетные записи в социальных сетях, запрограммированные на определенные действия, имитирующие поведение реальных интернет-пользователей",-говорится в тексте и отмечается, что с целью анонимизации своей деятельности лица, причастные к управлению ботами, используют различные средства, в частности, недостоверные аккаунты, виртуальные мобильные телефоны, иностранные ЅИМ-карты, виртуальные выделенные серверы и тому подобное.

"Российскими спецслужбами в интересах страны-агрессора наращиваются усилия по использованию такого инструмента информационной войны как создание на платформах социальных сетей Facebook, Instagram и Twitter сетей учетных записей (аккаунтов) (так называемых бот-сетей), которые содержат недостоверные данные относительно пользователей, деятельность которых является координированной извне и объединена единой целью, в частности такой как проведение акций информационного влияния против государственных интересов Украины", - говорится в тексте.

Запрет использования символов сопротивления в названиях товаров

В Верховной Раде Украины предлагают наказывать за использование в названиях товаров символов сопротивления, вроде водки "призрак Киева", и редиски "Азовсталь".

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в погоне за прибылью предприниматели забывают о любой нравственности и хотят нажиться на героических символах войны с Россией.