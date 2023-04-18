Предлагаются штрафы за такие нарушения до 255 тысяч гривень.

В Верховной Раде Украины предлагают наказывать за использование в названиях товаров символов сопротивления, вроде водки "призрак Киева" и редиски "Азовсталь".

Как сообщает корреспондент УНИАН, в парламенте зарегистрирован проект закона

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за незаконное введение в обращение на рынке Украины продукции, содержащей символику военного сопротивления украинского народа российской вооруженной агрессии" (регистрационный номер 9216), авторами которого являются народные депутаты Украины Сергей Кузьминых и Георгий Мазурашу.

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В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в погоне за прибылью предприниматели забывают о любой нравственности и хотят нажиться на героических символах войны с Россией.

"ТМ "героическая Буча Комбуча" со вкусом цитруса, пиво "Герои не умирают", сухарики "ВСУ" (производитель в своем посте расшифровывает аббревиатуру "ВСУ" как "вооруженные сухари Украины"), колбаса "ЗСУ" (застольная вкусная Украинская высшего сорта), водка "Призрак Киева", водочный набор "Стела Бахмута", посуда разового использования "Гостомель, Буча, Чернобаевка, Ирпень", семена: "огурец "Мощь ТРО", "редиска Азовсталь" - это неполный перечень "шедевров маркетинга", который поражает цинизмом и безнравственностью", - сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта считают, что не стоит рассчитывать на высокое сознание предпринимателей и морально-этическую составляющую маркетинговой политики, поэтому предлагают решать этот вопрос на законодательном уровне, путем предотвращения коммерческой эксплуатации символики военного сопротивления украинского народа российской вооруженной агрессии и установления уголовной ответственности за такие нарушения.

Законопроектом предлагается Уголовный кодекс Украины дополнить новой статьей 229-1, предусмотрев за незаконное введение в обращение на рынке Украины продукции, содержащей символику военного сопротивления украинского народа российской вооруженной агрессии, штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 17 до 51 тысячи гривен). Если такие действия будут осуществлены повторно, то штраф будет от трех до восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 51 до 136 тысяч гривен) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также предлагается штраф от десяти до пятнадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 тысяч грн) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, если такие действия совершены должностным лицом с использованием служебного положения или организованной группой, или если такие действия совершены в особо крупном размере.

Законопроектом предусмотрено установить запрет на использование в наименовании юридических лиц символики военного сопротивления украинского народа российской вооруженной агрессии (названия и атрибутика родов войск, военных подразделений Вооруженных сил Украины, других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований; названия населенных пунктов и местностей, пострадавших в результате российской вооруженной агрессии, а также мест (населенных пунктов или их частей), признанных в установленном законом порядке символами устойчивости и героизма украинского народа; названия событий и военных операций, связанных с осуществлением мероприятий по противодействию российской вооруженной агрессии).

Также предусматривается запрет на такую символику для торговых марок.

Скандал из-за использования патриотических названий продуктов - подробности

В прошлом месяце в сети вспыхнул очередной скандал из-за патриотических названий продуктов. Сначала все обсуждали знаменитый напиток под названием "Буча Комбуча", а на этот раз пользователей сети возмутили названия семян — редиска "Азовсталь", кабачок "призрак Киева" и еще с десяток подобных названий.

Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагалось увеличить штрафы за вождение в состоянии опьянения и конфисковать авто в пользу ВСУ в случае повторного нарушения.