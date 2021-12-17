В акции приняли участие более 28 тысяч горожан.

В Виннице определили победителя общегородской акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь". Главный приз выиграл 22-летний Артур Смилянец.

Об этом сообщается на странице Винницкого городского совета в Facebook.

Акция стартовала 1 сентября. Так власти пытались стимулировать людей вакцинироваться от коронавируса.

Во время первых двух розыгрышей между участниками разыграли телевизоры и велосипеды. Все, кто не выиграл в первых этапах, приняли участие в третьем.

Читайте такжеУкраинцев предупредили о рисках работы за рубежом: СМИ описали нечеловечные условия трудаСегодня среди 28 тысяч 147 вакцинированных горожан разыграли 20 велосипедов и 20 телевизоров, а затем - автомобиль Toyota Corolla.

Победителей определяли с помощью сервиса random.org, который автоматически проводит жеребьевку.

"До 21 декабря департамент здравоохранения городского совета осуществит проверку по прохождению потенциальными победителями полного курса вакцинации. Затем конкурсная комиссия по результатам проведенной проверки утвердит список победителей", - отметили в горсовете.

Журналист Андрей Качор сообщил, что главный приз получил сын судьи.

"В Виннице, путем автоматической жеребьевки, главный приз акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" - автомобиль Toyota Corolla - выиграл Артур Смилянец. Сын судьи седьмого апелляционного административного суда Эдуарда Смилянца", - написал он на своей странице в Facebook.

В комментарии Общественному победитель рассказал, что уже и забыл, что участвовал в конкурсе.

"Утром мой знакомый прислал ссылку с результатами конкурса, и спросил, не я ли это. Сначала я подумал, что это розыгрыш, потому что вчера у меня был день рождения и это была бы очень удачная шутка, но потом, когда мне написали журналисты, я понял, что шутка немного затянулась", - рассказал Смилянец.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье мужчина выиграл внедорожник, став победителем акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь".

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Автор: Виолетта Орлова