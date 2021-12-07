Поклонников очень интересует этот вопрос.

Победитель шоу "Холостячка" Андрей Задворный после финала шоу наткнулся на жесткий хейт со стороны поклонников проекта. Да и сама Злата Огневич подверглась критике.

В результате агрессии со стороны недоброжелателей Злата отписалась от Андрея в Instagram, а сам мужчина закрыл свою страницу в социальной сети. В связи с этим у любителей реалити возник вопрос, вместе ли Андрей и Злата после финала шоу.

"К сожалению, единственное, что я могу сказать вам - все узнаете в пятницу", - сказал Задворный.

Читайте такжеАндрей Данилко слился в страстном поцелуе с Дашей Астафьевой на шоу "Маска" (видео)Отметим, Злата сама намекнула на разрыв их отношений: "Я сделала свой выбор, правильный он или нет - покажет время. Я открылась максимально вам. Я была собой и слушала сердце. Наверное, поэтому такая бурная реакция на мой выбор. Смотрите пост-шоу и увидите, что было после того, как выключили камеры".

Кроме того, в анонсе пост-шоу показали, как Задворный и Огневич разрыдались в студии "Холостячка. Жизнь после проекта". Также в анонсе можно заметить намек на то, пара действительно рассталась, а конкурент Задворного - Дмитрий Шевченко - воспользовался этой ситуацией.

Также Андрей прокомментировал, зачем закрыл свою страницу в Instagram. По его словам, он добавляет только тех людей, которым с ним по пути. А вот хейтеров он отправляет в бан и удаляет их комментарии.

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Автор: Диана Могилевич