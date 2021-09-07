Будут ли учебные заведения работать во время коронавируса, зависит от самих преподавателей.

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак напомнил, при каком условии ученики не перейдут на дистанционное образование, несмотря на уровень эпидемиологической опасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Бабак напомнил о принятом решении, в котором говорится о том, что учебные заведения будут работать в очном режиме, если 80% педагогических работников будут вакцинированы.

Председатель комитета призвал педагогов "быть сознательными и проявить свою правильную гражданскую позицию".

Читайте также"Преступление против наших детей": в школе Винницы вспыхнул скандал из-за первоклашекПо его словам, если педагоги будут вакцинированы, то несмотря на уровень эпидемиологической опасности это позволит продолжить обучение в очном режиме и не переходить на дистанционное образование.

Ранее УНИАН уже сообщал, что врач Комаровский сказал, угрожает ли Украине тотальный локдаун. Он считает, что о возможном усилении антикоронавирусного карантина нужно говорить как можно громче.

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Автор: Надя Пришляк