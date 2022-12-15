Сейчас ситуация на образовательном рынке – стабильно напряженная. Но у нас достаточно опыта и возможностей, чтобы эффективно работать и соответственно реагировать на вызовы времени, подчеркнул Поплавский.

Университет культуры всегда был и остается флагманом по внедрению инноваций в учебный процесс, это мощная образовательная корпорация с современными мультимедийными технологиями, лабораториями и европейским студенческим сервисом. Ярким подтверждением этого стало открытие в вузе высокотехнологичного съемочного павильона, лаборатории будущего SPACE-STUDIO "ПоплавОК".

Креативное пространство для студентов предназначено для фото- и видеосъемок телевизионных проектов, музыкальных клипов, Тиктоков. Новейшие технологии позволяют реализовать разнообразные проекты и воплотить любые идеи.

Видео дня

Михаил Поплавский, презентуя студентам студию, акцентировал: "Миссия университета культуры - вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новейшую историю Украины! Мы объединили самых прогрессивных и талантливых студентов страны и создали все условия для реализации их творческих амбиций. Разработали Инновационный Диджитализированный Университет, что вобрал лучшие специальности! Спасибо за ваш выбор, доверие и признание!".

Как стало известно, количество поступающих в университет культуры в 2022 году выросло более чем на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. Это является результатом удачной маркетинговой стратегии, имиджевой коммуникации и звездного профессорско-преподавательского состава университета.

Кстати, по результатам рейтинга, университет культуры является лидером Топ-10 лучших заведений высшего образования культуры и искусств Украины второй год подряд (2021/2022 гг.)

"Вступительная кампания 2022 года в условиях военного положения была непростой, и мы справились с этой задачей, и это является нашей общей победой на образовательном фронте. Сейчас ситуация на образовательном рынке – стабильно напряженная. Но у нас достаточно опыта и возможностей, чтобы эффективно работать и соответственно реагировать на вызовы времени. Стратегическую инициативу, которую нужно мощно развивать, мы не должны сбавлять темп, планка поднята очень высоко. Успеха достигает тот, кто на несколько шагов опережает время", - подчеркнул Михаил Поплавский.

2023 год ректор ЗВО провозгласил - Годом инноваций в университете культуры и презентовал присутствующим в зале стратегию развития с целями и действиями, среди которых: внедрение модернизированных образовательных программ, діджиталізація образовательного процесса – "Университет в смартфоне", создание базы видеолекций, автоматизация университета культуры через SRM-систему, запуск метавселенной и VR-образования, держать курс на создание университета будущего.

"Университет культуры ждет амбициозных, талантливых, неординарных и креативных абитуриентов 2023. Сегодня успеха добиваются те, у кого есть внутренний потенциал, стержень, характер, цель и воля к победе! Именно это формирует образ студента университета культуры! Я мечтаю, чтобы в Украине было модно учиться в украинских университетах. Чтобы талантливые, успешные молодые выпускники вузов оставались в Украине! Успешные украинцы-успешная Украина! Держим вместе украинскую волну!" - отметил Михаил Поплавский.