С сегодняшнего дня все украинские провайдеры телевидения должны прекратить трансляцию каналов группы.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не включил телеканалы группы Viasat в перечень программ иностранных телерадиоорганизаций, ретранслируемых на территории Украины.

В связи с этим группа Viasat теряет право на трансляцию в Украине своих телеканалов, говорится в сообщении на сайте Viasat. В частности это касается каналов: Viasat Kino Action, Viasat Kino, Viasat Kino World, Viasat Kino Comedy, Viasat Kino Megahit, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature и Epic Drama.

Согласно этому решению все украинские провайдеры телевидения должны прекратить трансляцию вышеуказанных каналов.

Видео дня

Ранее в Нацсовете объясняли, что группа Viasat в структуре собственности имеет отношения с РФ, также имеет финансовые обязательства перед страной-агрессором. На сайте Нацсовета приведено немало данных, удостоверяющих связь группы с РФ.

Viasat в Украине

Группа работала в Украине в течение 14 лет. Абонентам были доступны более 130 украинских и мировых каналов.

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