В Украине запустили онлайн-мемориал 'Завдяки': проект о жизни погибших героев

В Украине запустили "Завдяки" - онлайн-мемориал, рассказывающий не только о потере, а о жизни тех, кто погиб, защищая страну. Это платформа, которая собирает, хранит и распространяет воспоминания о погибших в российско-украинской войне с 2014 года до сегодняшнего дня.

Как работает "Завдяки"? Каждый, кто потерял родного, может заполнить ан кету - и эта анкета превратится в персональную страницу памяти на сайте.

Каждый профиль - это не просто имя, даты или звание, а живая память о человеке, который имел свои мечты, увлечения, путь.

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Также близкие могут дать согласие на интервью, после чего команда проекта снимет документальный фильм о герое или героине. Это отдельное направление платформы, направленное на сохранение архивных материалов и глубокое освещение истории погибшего.

Первым героем, чью историю рассказали близкие, стал Яр Батог. Доброволец, аналитик, человек, который всегда двигал других вперед. Яр мечтал изменить Украину. Он всем сердцем любил литературу, учиться новому, путешествовать и футбол.

"Каждая война до этого стирала в ноль личности и жизни миллионов людей, но в эпоху технологий и возможностей мы этого не допустим",- говорит основательница проекта, Дафна Сосновская.

Цель платформы:

Сохранение памяти о погибших через рассказ об их ценности, мечты и философию жизни для следующих поколений.

Цифровизация архивных материалов в удобном и доступном формате.

Сотрудничество с документалистами, журналистами, историками для предоставления всех собранных материалов, в частности видео, фото и интервью с близкими.

Для кого этот проект?

Прежде всего, для самих павших, чтобы рассказать об их личности, жизни и месседжи, которые они несли в этот мир. Каждый из них имел что сказать, сегодня мы можем передать их сообщения.

Для их родственников, близких и друзей, которые потеряли самое ценное.

Для каждого неравнодушного украинца, сознательных граждан.

Для ветеранов и действующих военных.

Для будущих поколений, для истории и историков, для писателей и исследователей.

"Завдяки" - это хроника, которая через годы поможет установить справедливость, зафиксирует имена, истории и мечты тех, кого забрала война. Мы собираем реальные лица реальных людей, чтобы их голос звучал и в дальнейшем", - отмечают в команде проекта.

Заполнить анкету о павшем - https://zavdyaky.com/form/

Узнать больше об инициативе - https://zavdyaky.com/

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