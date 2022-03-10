Чтобы зафиксировать нарушение, необходимо заполнить форму, описать факт, приобщить имеющиеся доказательства.

Для эффективного сбора и обработки информации о нарушении прав человека Российской Федерацией во время войны с Украиной создана специальная веб-платформа.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщается на сайте президента.

Платформа расположена по адресу humanrights.gov.ua. Собранные факты планируют использовать в качестве доказательств для защиты и представительства Украины в Европейском суде по правам человека и Международном суде ООН.

"Президент Владимир Зеленский своим указом уже уполномочил ответственных лиц на представление и защиту интересов Украины в Международном суде ООН в деле против России по обвинениям в геноциде. И таких дел будет больше", - отметил Ермак.

Чтобы зафиксировать нарушение прав человека и/или совершенное преступление, необходимо заполнить форму, описать факт нарушения прав человека захватчиком, приобщить имеющиеся доказательства: фото-, видеоматериалы, документы, информацию о свидетелях, жертвах.

Отмечается, что вся информация и свидетели, которые ее предоставят, будут находиться под надежной защитой. Сведения будут прорабатываться квалифицированной командой юристов и будут подготовлены для защиты интересов Украины. Доказательная база будет использована только в судебных делах Украины против Российской Федерации с соблюдением международных стандартов правосудия.

Как сообщал УНИАН, ориентировочно через неделю в приложении "Дія" начнется регистрация данных о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: