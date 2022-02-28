Совет ООН по правам человека проводит срочные дебаты из-за ситуации в Украине. Российские войска убивают мирное украинское население.

Совет ООН по правам человека проведет срочные дебаты по ситуации с правами человека в Украине. Россия убивает мирное население Украины, открывает огонь по жилым районам, детским домам и автомобилям с гражданскими.

Об этом сообщает первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"В Женеве в присутствии десятков министров иностранных дел было принято решение о проведении срочных дебатов Совета ООН по ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии", - написала Джапарова.

Дебаты пройдут на этой неделе, местом встречи станет Женева.

"На этой неделе в Женеве мир услышит и увидит доказательства преступлений Путина против человечности, совершенных против украинцев. Мы победим, весь мир за нас", - говорится в сообщении.

Россия заявляет, что атакует исключительно военные объекты, но это ложь. С начала военного вторжения Российской Федерации в Украину были ранены 2040 мирных жителей. Из них 45 детей. Погибли - 352 человека. Из них 16 детей.