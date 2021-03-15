При увеличении количества окружных прокуратур, одновременно уменьшилось количество отделов и административных должностей.

В Украине сегодня, 15 марта, начали свою работу новые окружные прокуратуры.

Как говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора, перечень и территориальная юрисдикция окружных прокуратур определены приказами генпрокурора

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В системе органов прокуратуры будет функционировать 181 (193 с учетом оккупированных территорий) окружная прокуратура и 30 специализированных прокуратур в военной и оборонной сфере (на правах окружных). Они заменят 155 (178 с учетом оккупированных территорий) местных прокуратур и 30 военных прокуратур гарнизонов.

Отмечается, что в обновленных ведомствах будут работать прокуроры, которые успешно прошли аттестацию и доказали свою профессиональную компетентность и добропорядочность.

Как заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, новые окружные прокуратуры сформированы по новому более эффективному принципу.

«При увеличении количества окружных прокуратур, одновременно уменьшилось количество отделов и административных должностей. Среди назначенных руководителями прокуратур - 100% успешно прошли аттестацию в рамках нашей реформы», - прокомментировала она.

Реформа прокуратуры в Украине

Реформирование органов прокуратуры в Украине происходит в соответствии с законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры», принятым 19 сентября 2019 года.

После проведения аттестации вместо действующей структуры органов прокуратуры будет построена новая в таком виде: Офис генпрокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры. Генеральному прокурору предоставляется право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры.

Законом предусмотрена ликвидация военных прокуратур, но при этом устанавливается право генерального прокурора в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных и окружных прокуратур.

В документе также указано уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс. до 10 тыс. человек.

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Автор: Инна Андалицкая