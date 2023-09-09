По мнению главы государства, профессиональные праздники и памятные даты слишком часто совпадают.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров пересмотреть и обновить государственную систему памятных дат и профессиональных праздников в Украине. В частности, в своем ежедневном видеообращении глава государства напомнил, что уже много лет во вторую субботу сентября в Украине отмечают одновременно День физической культуры и спорта и День украинского кино.

По словам президента, подобных совпадений в календаре профессиональных праздников в Украине "слишком много": День юриста и День художника, День строителя и День работников ветеринарной медицины. Кроме того, в некоторых местах совпадают профессиональные дни и дни памяти. В частности, в мае следующего года День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа совпадает с Днем науки.

"Очевидно, что есть много недопустимых смешений смыслов. Некоторые профессиональные сообщества отмечают свой день еще по советским лекалам. Некоторые чрезвычайно важные дни памяти и дни украинских достижений вообще не отражены в нашем официальном календаре. Некоторые профессиональные сообщества, чья работа заслуживает и уважения, и внимания, пока не имеют своего профессионального дня - например, сообщество украинских историков", - рассказал он.

Видео дня

Следовательно, Зеленский поручил правительству и соответствующим государственным институтам пересмотреть систему профессиональных праздников и памятных дат и обновить ее "справедливо и логично".

В то же время, глава государства поблагодарил всех, кто приносит Украине спортивные победы, тренирует спортсменов и учит детей правильной спортивной прочности. Поблагодарил президент и всех работников киноотрасли, отметив, что нация, "которая имеет собственное сильное и эмоциональное кино, будет иметь и свою уверенную судьбу в этом мире, свои мечты и собственное видение жизни".

Праздники в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября Православная церковь Украины перешла на современный (новоюлианский) календарь церковных праздников. При этом каждый приход отдельно будет решать, переходить ли на новый календарь или остаться на старом. Предыдущий юлианский календарь отстает от светского на 13 дней.

Также в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества, а также нескольких других важных дат.

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