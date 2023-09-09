Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Японии Йошимасой Хаяши, который сегодня прибыл в столицу Украины с неанонсированным визитом.
"Договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в развитие декларации G7", - отметил президент.
Зеленский поблагодарил Японию за то, что она "остается ключевым партнером" Украины в Азии.
Гарантии безопасности для Украины
Как сообщал УНИАН, 12 июля страны G7 (Япония, Германия, Великобритания, США, Канада, Франция и Италия) приняли декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Сейчас к ней присоединились уже десятки стран. После этого каждая из стран должна начать с Украиной переговоры и принять двусторонний договор о помощи.
Сегодня в Киев с неанонсированным визитом прибыл министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши. У него запланированы встречи с украинскими чиновниками для обсуждения ряда вопросов о сотрудничестве между странами.
Сейчас Украина уже получила от Японии 2,1 млрд долларов макрофинансовой помощи.
Сегодня стало известно, что Япония передаст Украине 24 крана для гуманитарного разминирования.