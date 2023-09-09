Президент поблагодарил Японию за то, что она "остается ключевым партнером" Украины в Азии.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Японии Йошимасой Хаяши, который сегодня прибыл в столицу Украины с неанонсированным визитом.

"Договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в развитие декларации G7", - отметил президент.

Зеленский поблагодарил Японию за то, что она "остается ключевым партнером" Украины в Азии.

Видео дня

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщал УНИАН, 12 июля страны G7 (Япония, Германия, Великобритания, США, Канада, Франция и Италия) приняли декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Сейчас к ней присоединились уже десятки стран. После этого каждая из стран должна начать с Украиной переговоры и принять двусторонний договор о помощи.

Сегодня в Киев с неанонсированным визитом прибыл министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши. У него запланированы встречи с украинскими чиновниками для обсуждения ряда вопросов о сотрудничестве между странами.

Сейчас Украина уже получила от Японии 2,1 млрд долларов макрофинансовой помощи.

Сегодня стало известно, что Япония передаст Украине 24 крана для гуманитарного разминирования.

Вас также могут заинтересовать новости: