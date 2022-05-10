Война и необходимость восстановления страны могут ускорить тренд на уменьшение количества дополнительных выходных.

Традиционные длинные выходные в мае приводят к ежегодным потерям украинской экономики около $400 млн в год. После войны дополнительных дней отдыха может стать меньше.

Об этом пишет Forbes. Впервые за 57 лет начало мая в Украине проходит без традиционных майских праздников. По решению Кабмина на время военного положения все дополнительные выходные были отменены.

По оценке Forbes, с 2010 по 2021 год украинская экономика только из-за сниженной деловой активности в начале мая теряла в среднем $400 млн, или 0,3% ВВП. Как и во время новогодних праздников в начале января, в период майских выходных экономика работает примерно на 70% от обычной мощности, отмечает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

"По моему мнению, мы должны двигаться в сторону к уменьшению количества дополнительных выходных, – говорит заместитель министра экономики Денис Кудин. – Это вопрос трудовой реформы, Минэкономики сейчас занимается разработкой соответствующего законопроекта".

По расчетам Forbes, на протяжении последних 12 лет среднедневной показатель индекса промпроизводства в мае был на 3% ниже, чем аналогичный показатель в апреле.

"Принцип "больше дней - больше выпуск" справедлив для промышленности и, скажем, строительства, но не для сферы услуг, таких как IT", - говорит Ваврищук из ICU. По его словам, отказ от "лишних" выходных действительно может дать краткосрочный эффект на экономический рост. "Но он иссякнет в долгосрочном периоде, – объясняет Ваврищук. - На таких горизонтах ключевое значение имеет производительность труда".

По словам Кудина из Минэкономики, война и необходимость восстановления страны могут ускорить тренд на уменьшение количества дополнительных выходных. Он напоминает опыт экономических прорывов в некоторых азиатских странах, где до сих пор популярной является модель "9-9-6": работа с 9 утра до 9 вечера в течение шести дней в неделю.

Кудин не ожидает таких радикальных изменений в Украине, но не исключает отказа от практики длинных выходных в новогодне-рождественский период и в начале мая.

Более широкий вариант – обходиться без каких-либо переносов, если праздник и так приходится на выходной, предлагает исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. "Это позволит сохранить лишь "праздничную" функцию праздников и даст возможность увеличить производство для восстановления экономики после войны", – считает он.

Пересмотр политики в отношении госвыходных должен стать еще одним шагом для ухода Украины от советского наследия, считает Кудин.

Ранее стало известно, что выходные в апреле и мае 2022 года отменили из-за вторжения России. Такое уже случалось, когда отменяли выходные на Пасху.

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