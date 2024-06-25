Места для контрактников не предусмотрены.

В Украине в этом году изменились правила приема в аспирантуру, в частности, значительно увеличилось количество мест. Подробнее о новых правилах в эфире "Суспільного" рассказал заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий и указал на важную деталь.

Так, по его словам, в этом году акцент сделали на дневной форме обучения: дневная форма будет за средства государственного бюджета. Также он рассказал, что ректоры вузов обращались в министерство по поводу недостаточного количества государственных мест, поэтому количество мест будет значительно увеличено - если в предыдущие годы на аспирантуру выделяли около 3 200 мест ежегодно на бюджет, то в этом году их будет вдвое больше.

"В этом году мы решили увеличить именно государственные места, полностью аспирантура будет профинансирована государством. А те, которые хотели воспользоваться аспирантурой по контракту - для них в этом году будут закрыты двери", - заявил Винницкий.

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Эти изменения не касаются тех, кто поступил на обучение в 2022 и 2023 годах. Однако в конце этого года запланирован Единый государственный зачет, который будут сдавать именно поступающие 2022 года, потому что один из элементов обучения в аспирантуре - это подтянуть свое знание английского или другого иностранного языка, отметил представитель Минобразования.

Соответственно на конец второго года обучения в аспирантуре будет дополнительный государственный зачет по знанию иностранного языка.

Мобилизация аспирантов

Как сообщал УНИАН, с 18 мая 2024 года действует новый закон, который изменил правила призыва. Согласно новому закону о мобилизации, студенты вузов и учреждений профтехобразования, которые учатся на очной форме, не могут быть мобилизованы на военную службу.

В то же время в Минобразования сообщали, что в 2024 году на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру в Украине зарегистрировалось рекордное количество человек, в частности, очень много мужчин. В ведомстве отмечали, что рассмотрят этот вопрос и сделают процесс отбора более жестким, чтобы система образования не стала "дырой" для уклонения.

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