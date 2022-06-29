Кто именно вручил повестку женщине - журналисты пока не выяснили.

Жительница Тернополя получила повестку за появление на улице после начала комендантского часа и поделилась своим опытом визита в военкомат.

С Викторией пообщались журналисты местного сайта "20 хвилин".

История началась вечером 26 июня. После 23 часов женщину остановил патруль и вместо профилактической беседы вручил повестку. Документ был с печатью и за подписью начальника Тернопольского объединенного городского центра комплектования и социальной поддержки.

Утром 28 июня женщина пришла в военкомат. "Я волновалась, но понимаю, что я нарушила закон, потому что была на улице в комендантский час. Потому должна была прийти и показаться", - рассказывает Виктория.

Она добавляет, что сотрудники военкомата были шокированы появлением женщины с повесткой и извинились, объяснив, что не понимают, как так получилось.

"По их словам, это не были военные, якобы не были работники военкомата, которые вручали повестку. Попросили прощения и сказали, что больше такого не повторится и отпустили. Больше я вопросов не задавала", - делится Виктория.

"Все выглядели удивленными, говорили, что не понимают, как так произошло. Это не их вина, по моему личному мнению. Нормально ко мне относились, поблагодарили за то, что я пришла. В шоке, видимо, как они, так и я. Как так вообще могло выйти, что на улице вручили повестку невоеннообязанной? Надеюсь, что как-то это будут решать", - добавляет тернополянка.

Журналистов в военкомате заверили, что женщинам повестки не вручают. В областной полиции изданию сказали, что не имеют отношения к вручению повесток.

"Сотрудники, которые входят в состав патрулей, следят за общественным порядком, сопровождают военных. А полиция никоим образом не контролирует действия военных", - рассказал начальник отдела коммуникации областного управления полиции Сергей Крета.

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